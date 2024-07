AxL Group di Bonate Sotto parla francese | è acquisita dal colosso Groupe Adéquat

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 5 luglio 2024), leader mondiale nei servizi di reclutamento e selezione del personale, ha annunciato l’acquisizione della società italiana di servizi HR AxL, di. “Questa acquisizione, la più grande nella storia del, segna una pietra miliare significativa nella più ampia strategia del gruppo di stabilire una forte presenza nei mercati chiave e di offrire soluzioni di reclutamento su misura che soddisfino le esigenze in evoluzione delle aziende e delle persone in cerca di lavoro” si legge nella nota., azienda privata a conduzione familiare fondata a Lione, in Francia, nel 1987, è la 38esima società di reclutamento a livello globale (fonte: SIA). Con 400 filiali in 7 Paesi,è diventato rapidamente un punto di riferimento in diversi settori, tra cui Retail, Food & Beverage, Logistica, Supply Chain ed Edilizia.