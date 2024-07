Auto nel Po si ipotizza femminicidio e suicidio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Si allunga l'ombra dell'ennesimosu quello che sembrava un incidente che ha visto vittima una coppia annegata nell'finita nel Po a Casalmaggiore. Gli inquirenti indagano per omicidio-. Le immagini delle telecamere mostrano la donna inerme nell'abitacolo prima che la vettura finisca in acqua e l'uomo che poi cerca di salvarsi aggrappandosi a una barca con la mano fuori dal finestrino. A far sospettare gli inquirenti il fatto che il rapporto si fosse incrinato negli ultimi mesi. Le vittime sono Stefano Del Re e Lorena Vezzosi, di 53 e 51 anni, originari del Casalasco e residenti a Sant'Arcangelo di Romagna. I filmati acquisiti dai carabinieri del circuito di video sorveglianza della società canottieri che guarda al fiume, proprio nel punto in cui la vettura si è inabissata, mostrano l'uomo ancora vivo che tenta di aggrapparsi a una barca dalla vettura trascinata dalla corrente e la donna già immobile sul sedile passeggeri.