Anellucci | Spinazzola può dare tanto al Napoli

(Di venerdì 5 luglio 2024) Claudio, agente Fifa, è intervenuto a 1 Football Club su 1 Station Radio. Queste le sue parole: In una trattativa come quella tra Buongiorno e il, la prima cosa che si fa è bloccare il calciatore. Tuttavia, sono giunte dichiarazioni dell’agente che ha parlato dell’Inter. È un gioco delle parti o una strategia per fare pressione al club azzurro? “Purtroppo, sono sempre molto schietto. Questo modo di agire è assolutamente scorretto, che non porta benefici a nessuno. È un gioco infantile. Quando dai la parola ad una società, ad un presidente, ana proporre un giocatore a un tavolo più ricco e importante ti scredita solcome agente. Il tutto per guadagnare qualcosa in più. È esemplificazione di quanto sia cambiato il nostro lavoro.