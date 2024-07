Alex Marangon non si è suicidato | durante l’autopsia trovate numerose ferite alla testa provocate da uno o più oggetti contundenti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) C’è una prima certezza sulla morte di, il 25enne barman di Marcon (Venezia) trovato morto lunedì primo luglio sul greto del fiume Piave dopo l’allontanamento volontario nel corso di un rituale amazzonico nei pressi dell’abbazia di Vidor, in provincia di Treviso. Secondo i medici che hanno eseguito, il ragazzo non si è: sul suo cadavere, infatti, sono state individuatein, verosimilmenteda un oggetto contundente. L’esame è stato eseguito dal medico legale Alberto Furlanetto, nominato dProcura di Treviso, e da Antonello Cirnelli, perito della famiglia della vittima. Alerano presenti anche i carabinieri.luce dei primi risultati dell’esame autoptico, quindi, emergono sempre più forti i dubbi che il ragazzo non sia morto per annegamento né per morte violenta, ma per gli effetti delle pratiche sciamanico-curativela due giorni privata all’abbazia di Santa Bona, che è il reato per cui si procede.