Agricoltura il futuro del comparto Prezzi e sostegno alle imprese Coldiretti incontra l’assessore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) A palazzo Contrari, sede diMatteo Fornasini hato i vertici dell’organizzazione agricola. Oltredeleghe a bilancio, contabilità, tributi, società partecipate, turismo e promozione del territorio, il confermato componente dell’amministrazione comunale ferrarese ha assunto anche la delega all’. "Siamo naturalmente interessati ad avere un franco e diretto rapporto con chi è stato deputato ad occuparsi del settore primario – commenta il presidente Federico Fugaroli – e anche su turismo e promozione territoriale siamo coinvolti nel dare il nostro contributo fattivo per il bene della comunità ferrarese. ConFornasini abbiamo collaborato proficuamente nella passata consiliatura e ci auguriamo di continuare nel modo migliore per raggiungere gli obiettivi chesi pone in collaborazione con le amministrazioni locali".