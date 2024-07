A Emmanuela Spedaliere direttrice generale del San Carlo il Premio Isola d’Ischia nel cuore

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 5 luglio 2024) Il Teatro di Sanper il sociale:riceve ilnel” 2024 domani, sabato 6 luglio, in Piazza Marina a Casamicciola. Il direttoredel Lirico rientra tra le personalità che verranno omaggiate per l’impegno e la solidarietà mostrate verso l’campana. La ragione delsi riconduce all’importante raccolta fondi che è stata destinata e successivamente impegnata all’acquisto di strumenti musicali per le due orchestre composte dagli studenti del Liceo Musicale Buchner di Ischia e dal corso di Musica delle Scuole Secondarie di primo grado di Casamicciola. In seguito alla tragica alluvione che colpì l’campana tra il 25 e il 26 novembre 2022, la Fondazione Teatro di Sanlanciò una raccolta fondi.