Zanardi da non credere | i fan non lo avevano mai visto così

(Di giovedì 4 luglio 2024)da non: una pagina X ha pubblicato qualcosa di incredibile datato molti anni. I tifosi non lo hanno maiin questo modo Di notizie sulle condizioni fisiche e cliniche di Alexnon se ne hanno da un poco di tempo, precisamente da quell’incidente in handbike che ne ha minato ulteriormente una salute che già era limitata dopo l’amputazione delle gambe in seguito ad un bruttissimo incidente in Formula Uno.(Lapresse) – Ilveggente.itMa nonostante questo,, continua a essere sempre nella mente e nel cuore dei tifosi che si aspettano da un momento all’altro la sua nuova risalita. Ne ha già fatte tante nel corso della sua vita l’ex pilota e poi campione paralimpico. Ha avuto modo di dimostrare al mondo quello che è in grado di fare, quello che riesce a fare quando gli eventi gli vanno contro.