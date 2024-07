Wimbledon Sinner vince il derby con Berrettini | l' abbraccio a fine match | VIDEO

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 4 luglio 2024) Se questo è il tennis italiano, non svegliateci. Jannike Matteodanno spettacolo sul campo Centrale di, e una larga parte del merito è del romano, capace di alzare il suo livello come ormai non celo ricordavamo più. Erano anni che non si vedeva uncosì e anche se allaè stato l'altoatesino al passare il turno, ilandato in scena ieri sera è di quelli che possono entrare nella storia del tennis e il fatto che i protagonisti siano due italiani ha un gusto ancor più particolare. Ilsi è aperto con un grande equilibrio, rotto nel primo parziale solo dal tie-break che si è aggiudicato il numero uno del mondo. Spartito simile nel secondo set, intervallato da un break per parte, ma ancora una volta è stato il tie-break ago della bilancia, sempre piegato dalla parte del ragazzo di Sesto.