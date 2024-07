Wimbledon 2024 Paolini | Un buon match Contro Andreescu sarà diverso rispetto a Parigi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 4 luglio 2024) “Sapevo sarebbe stata una partita complicatauna avversaria difficile che serve bene e gioca di ritmo. Ma nei primi game sono rimasta sorpresa dalla velocità del campo. Il Campo 1 mi è sembrato più veloce, i rimbalzi erano più bassi e ho avuto bisogno di adattarmi un po’. Vinto il primo mi sono rilassata un po’ e questo mi ha aiutato a giocare meglio. E’ stato un, dilivello. Sono felice per come ne sono uscita”. Così Jasminecommenta in conferenza stampa il successo su Greet Minnen e l’accesso per la prima volta in carriera al terzo turno di. Ora, come accaduto al Roland Garros, contenderà un posto negli ottavi ad: “unduro, totalmenteda quello di– spiega – . In queste settimane ha giocato bene e lo ha dimostrato a s’Hertogenbosh.