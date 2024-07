Un servizio speciale TEB per il Punk Rock Raduno

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 4 luglio 2024) Bergamo. È una collaborazione inedita e positiva quella fra TEB – Tramvie Elettriche Bergamasche – ed Edoné in occasione del, rassegna di musicache giunge quest’anno alla sua 7^ edizione. In occasione del festival, in programma da mercoledì 10 a domenica 14 luglio, TEB ha attivato unche, nelle giornate di venerdì 12 e sabato 13 luglio, permetterà al pubblico di rientrare a casa post concerto. Raggiungere i luoghi dei concerti in tram è già possibile grazie alle corse del tardo pomeriggio e della sera, la particolarità della collaborazione tra TEB e ilè tutta nelle 12 corse che sono state attivate dalle 22.30 all’1.00, una ogni 30 minuti, per permettere al pubblico di rientrate in direzione del centro di Bergamo al termine dei concerti.