Sorteggiati i primi due turni della Coppa Italia di serie C Subito derby Pontedera – Pianese

(Di giovedì 4 luglio 2024) FIRENZE – Stabiliti gli accoppiamenti delle prime due gare didiC, in programma nei weekend del 10 e 11 agosto e del 17 e 18 agosto. Quattro le toscane impegnate in categoria. Saràsabato 10 agosto alle 18 al Mannucci difra i padroni di casa e la neopromossa. La vincente affronterà sabato 17 agosto alle 21 l’Avellino in trasferta. Per la Lucchese l’esordio è di domenica 11 agosto alle 18 a Vercelli contro la formazione localePro Vercelli. La vincente giocherà in trasferta la domenica successiva alle 21 con chi avrà prevalso in Pro Patria – Pergolettese. Sempre domenica 11 agosto, ma alle 21, l’esordio dell’Arezzo al Benelli di Pesaro con la Vis. Se dovesse vincere giocherà in casa il 18 agosto alle 21 contro Ascoli o Gubbio.