Situazione rinnovi il Benevento si tiene stretto Manfredini | sarà la sesta stagione in giallorosso

(Di giovedì 4 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoTra i calciatori il cui contratto è scaduto lo scorso 30 giugno figura anche Nicolò, un nome, una garanzia per i tifosi giallorossi che ne hanno sempre apprezzato la professionalità e l’attaccamento alla maglia. Mai una parola fuori posto e prestazioni sempre all’altezza sono state il marchio di fabbrica del ’12’ della Strega che continuerà a mantenere questo ruolo anche per la prossima, vista la volontà del sodaliziodi proporgli il rinnovo del contratto per un ulteriore anno. L’estremo difensore, arrivato nel Sannio nel 2019, è apparso come il profilo perfetto non solo per essere un ottimo sostituto del titolare, Paleari o un eventuale nome nuovo, ma allo stesso tempo potrà fungere da punto di riferimento per Alessandro Nunziante, nel caso in cui la società opterà per farlo maturare un altro anno con i colori giallorossi.