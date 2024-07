Quel pazzo venerdì 2 Linsday Lohan sulle riprese del sequel | Sono tornata bambina!

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 4 luglio 2024) Lindsaynon potrebbe essere più contenta di trovarsi sul set di2: ha dichiarato di sentirsiora che la produzione dell’atteso se, in cui recita con Jamie Lee Curtis, è iniziata. Arrivato nelle sale nel 2003, l’originale ha brillantemente sfruttato il concept del body switch per raccontare un esilarante scambio di corpi tra madre e figlia. Il se, annunciato a inizio 2024, sarà diretto da Nisha Ganatra ed è entrato in produzione a giugno. Durante una recente intervista con Nightline della ABC, laha parlato del suo ritorno alla Disney. Quandosul set Disney perché per me non è solo. È Genitori in trappola, è Quanto è difficile essere teenager!, è Herbie.tanti momenti diversi per me.