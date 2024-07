Osimhen non resterà al Napoli | l’annuncio dell’esperto apre le porte all’arrivo di Lukaku

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 4 luglio 2024) In casava risolta la situazione legata a Victor. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla situazione legata al nigeriano. Sono giorni importanti in casaper il futuro di Victor. L’attaccante nigeriano è l’indiziato numero uno a lasciare il club, ancor più dopo l’inserimento della clausola da ben 120 milioni di euro. Il rinnovo arrivata negli scorsi mesi, non ha modificato la volontà della società che continua a spingere per la cessione. A tale decisione, non si è mai opposto Antonio Conte, il quale è a conoscenza del “patto” tra l’ex Lille e la dirigenza. Infatti, ilnon si starebbe opponendo alla cessione di Victor. Una possibile offerta da ben 120 milioni di euro permetterebbe al club di guadagnare una cifra enorme da reinvestire sul mercato.