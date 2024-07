Motivi di ordine pubblico la Polizia chiude un bar nel centro di Salerno

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 4 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl 2 luglio u.s. il Questore della provincia diha emesso un provvedimento di chiusura ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, per la durata di quindici giorni, nei confronti di Bar ubicato nelcittadino diperdie sicurezza pubblica. In particolare, durante i servizi “Movida” finalizzati al controllo di locali maggiormente frequentati da giovani adolescenti, gli agenti della Divisione diAmministrativa della Questura hanno controllato due ragazze intente ad uscire nell’area esterna delesercizio mentre tenevano in mano due drink appena serviti. Dai successivi accertamenti le ragazze sono risultate minorenni e le bibite cocktail a contenuto alcolico.