Monica Bellucci Globo d’Oro alla carriera | Macché diva | sono sempre la stessa ragazza appena uscita dal liceo

(Di giovedì 4 luglio 2024) Roma, 4 luglio 2024 – Nata 59 anni fa a Città di Castello, baciata da bellezza e sensualità inarrivabili mantenute con invidiabile naturalezza e serenità nella maturitàBelluci è si è trasformata con rarar intelligenza da supertomdel in attrice internazionale apprezzatissima non solo dal pubblico ma anche dcritica. Passata con grazia e via via,più, nel corso degli anni con intensità e una personalità sfaccettata tra autoironia (vedere per credere l’episodio su di lei dell’originale francese “Call My Agent!”, 2018) e toni drammatici, Monicà ha costruito negli anni una solidada interprete che l’ha vista protagonista del cinema italiano d’autore (“Malèna”, 2000, con Tornatore; “Ricordati di me” di Gabriele Muccino, 2003; "N (Io e Napoleone)”, 2006, e “Siccità”, 2022, di Paolo Virzì, 2006; “Le meraviglie” di Alice Rohrwacher, 2014) come di tanti film internazionali, partendo dFrancia dove ha vissuto con l’ex marito Vincent Cassel (“Irréversible”, di Gaspar Noé, 2002; “Dobermann”, 1997, di Jan Kounen e “L'appartement”, di Gilles Mimouni, ‘96, per il quale è stata candidata al César) per arrivare a Hollywood e dintorni: dopo la breve comparsa nel “Dracula” di Coppola del ‘92, i due “Matrix” 2003, “La passione di Cristo” di Mel Gibson (2004), “007 Spectre” di Sam Mendes (2015), “On the Milky Road” di Kusturica (2016), fino al successo di “Mafia Mamma” di Catherine Hardwicke (2023), in cui ha letteralmente oscurato la coprotagonistaUsa Toni Collette, fino appunto al prossimo venturo “Beetlejuice 2” di Tim Burton.