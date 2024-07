Ma è possibile vincere 5 milioni? Incredibile vincita la sorpresa shock in tabaccheria

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 4 luglio 2024) “Ma è davveroal gratta e vinci?”. Una reazione incredula di fronte a una, di quelle che cambiano la vita: un fortunato vincitore di un biglietto della lotteria istantanea Il Miliardario ha infatti scoperto di aver vinto la cifra record di 5di euro. La maxiè stata incassata a Treviso in unadi via Montello. A realizzare il colpo fortunato un 60enne del posto, cliente del negozio ben conosciuto che spesso si ferma a comprare i gratta e vinci. Unaenorme per lui, giocatore abituale. Alla vista del biglietto non ci credeva nemmeno lui, come ha raccontato la proprietaria della. “Ad un certo punto è sbiancato e ci ha detto: ma è? Noi all’inizio non capivamo, ma poi ci ha mostrato il biglietto.