Kenya in bilico Perché i manifestanti chiedono le dimissioni di Ruto

(Di giovedì 4 luglio 2024) I giovani attivisti deldicono che non saranno dissuasi dalla “brutalità” della polizia el’estromissione di politici e funzionari corrotti: sono tre settimane che procedono le proteste contro il governo, e ormai le richieste didel presidente Williamsono diventate esplicite. Le principali città del Paese si preparano per nuove ondate di manifestazioni (previste oggi, in serata, e nei prossimi giorni), alle quali le autorità potrebbero rispondere con la forza — è stato schierato l’esercito, sono stati usati proiettili veri, ci sono stati 39 morti e 361 feriti accertati, arresti e pestaggi. Il vicepresidente, Rigathi Gachagua, ha incolpato il National Intelligence Service per i rapimenti che hanno “traumatizzato” il, e ha lanciato un appello chiedendo di evitare ulteriori manifestazioni.