Fondazione San Michele nei guai Si indaga per truffa e peculato

(Di giovedì 4 luglio 2024) Le notizie sono frammentarie. Si sa che ieri mattina i militari della Gdf si sono presentati alla sede dellaSanArcangelo, in via Previtali, in città. Da quello che è trapelato le fiamme gialle erano li per acquisire della documentazione che verrà esaminata. In procura è stato aperto un fascicolo con le ipotesi di reato che vanno dallaal, dalla turbativa d’asta alle fatture false. Ci sarebbero anche degliti, una decina, ma si azzarda che possano essere addirittura dodici. Tutta la documentazione acquisita servirà agli inquirenti per approfondire e valutare se quelle che al momento sono semplici ipotesi di reato trovino o meno un riscontro. In pratica la procura intende verificare se i fondi pubblici ricevuti dallaper le attività di formazione siano stati interamente utilizzati per questo o se vi sia stato un surplus (e nel caso, come questo sia stato utilizzato).