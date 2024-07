Enrico Papi rischia il posto a Mediaset con Tilt e lancia un appello

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 4 luglio 2024)si prepara a tornare in tv con un nuovo show estivo suTieni il Tempo su Italia 1, un nuovo show estivo, segnando un'importante svolta nella sua carriera. Dopo alcuni progetti meno fortunati negli ultimi anni, il conduttore è pronto a sfidare nuovamente il pubblico con il programma musicale che debutterà il 21 luglio prossimo. L'ex volto di TV8, noto per programmi come Name that Tune - Indovina la Canzone e "Guess my Age - Indovina l'Età, ha avuto alti e bassi nella sua carriera a. Nonostante alcune difficoltà in termini di ascolti, con progetti passati come Scherzi a Parte e l'ultima edizione poco vista de La Pupa e il Secchione,ha sempre dimostrato una resilienza e una passione costante per il mondo dell'intrattenimento televisivo.