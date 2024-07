Copa America 2024 Argentina-Ecuador | orari e dove vedere in TV la gara

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Houston (Stati Uniti), 4 luglio– Dopo un solo giorno di riposo, laè pronta a ripartire: questa notte alle ore 3 italiane (con diretta su Sportitalia e Mola TV), si disputerà infatti il primo quarto di finale che vedrà l’di Lionel Messi sfidare l’. L’Albiceleste arriva all’appuntamento dopo aver chiuso a punteggio pieno il Girone A ed è senza dubbio una delle grandi favorite del torneo. A favore della selezione di mister Scaloni giocano anche i precedenti: in 40 scontri diretti, infatti, l’si è imposta in 24 occasioni, a fronte di 11 pareggi e 5 sole sconfitte. Di numeri e statistiche non vuole però sentir parlare il CT argentino Lionel Scaloni: “Non credo nelle statistiche. L’è una squadra molto ben allenata e con giocatori forti.