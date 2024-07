Ci hanno rubato tutto | la moglie di Morata vittima dei ladri

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 4 luglio 2024) “Ieri ciquello che ci eravamo portati in vacanza”. Comincia così il racconto di Alice Campello sui social. Ladi Alvaroè stata derubata. “Preferisco dirlo io prima che si sappia e rassicurarvi che stiamo tutti bene. Ora abbiamo delle persone che stanno con noi 24h e siamo tutti più tranquilli. Un abbraccio”, aggiunge. Nulla di più, nessun dettaglio su dove esattamente sia accaduta la disavventura e sul valore di quel che è statodai. Di certo, non è avvenuta dove in questi giorni è impegnato l’attaccante spagnolo, che con la sua nazionale affronterà la Germania nei quarti di finale. E’ l’ennesimo furto che ha avuto come vittime calciatori o ex calciatori. Basti pensare a quello recente subito da Roberto Baggio.