Cernusco piange Ermanno Zacchetti L’ultimo post per i maturandi | Amarsi vuol dire vivere il proprio oggi

(Di giovedì 4 luglio 2024)sul Naviglio (Milano), 4 luglio 2024 – La città si è svegliata nel peggiore dei modi, il sindaco, 52 anni, è morto poco prima delle 10. A vincerlo dopo mesi di battaglia, il tumore alla lingua che lui stesso aveva annunciato di avere a novembre.è sotto choc, centinaia le attestazioni di affetto in arrivo da tanta gente, dai colleghi, dal mondo della politica e dello sport che amava tanto. Prima di mettersi totalmente al servizio della comunità, è stato manager a Eurosport, si era laureato alla Bocconi. La sua scomparsa è un pugno allo stomaco per tutti, nonostante le sue condizioni di salute fossero precipitate nelle ultime settimane, nessuno si aspettava una fine così repentina. La speranza, sincera, era di una svolta, che non è arrivata.