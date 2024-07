Brescia su Corrado il Mantova tenta Lasagna

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 luglio 2024) Salvo sorprese dell’ultima ora, quando lunedì ilaprirà la nuova stagione con le visite mediche, nel gruppo delle Rondinelle pronte a mettersi agli ordini di mister Rolando Maran ci sarà anche Niccolò. Nonostante qualche ’’intromissione’’ illustre (Venezia in primis), la trattativa con la Ternana per vestire di biancazzurro il terzino sinistro del 2000, che nella stagione 2021-2022 ha giocato ad alti livelli con la FeralpiSalò e che ha concluso lo scorso campionato in prestito al Modena, è giunta ormai ai dettagli e l’esterno di scuola interista dovrebbe offrire le necessarie garanzie per coprire validamente quella fascia sinistra che negli ultimi anni tanti problemi ha creato alpotrebbe non essere l’unica novità delle ultime ore in casa delle Rondinelle, che stanno intensificando i contatti con la Juventus per Marco Olivieri, l’attaccante del ’99 che cerca nelle fila biancazzurre lo spazio che lo scorso anno non è riuscito a trovare a Venezia.