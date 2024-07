Animali randagi recensione | un road movie garbato sulla libertà di scelta

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di giovedì 4 luglio 2024) Ladi, ildi Maria Tilli con Giacomo Ferrara e Andrea Lattanzi: famiglia ediin un viaggio destinato a lasciare il segno Maria Tilli, dopo una lunga esperienza nei documentari, cura la regia di. La regista dà vita ad unimperfetto ma mai banale, impreziosito da un ottimo cast formato da Giacomo Ferrara, Andrea Lattanzi, Ivan Franek e Agnese Claisse. Con un ottimo utilizzo degli scenari al servizio della sceneggiatura, la pellicola risulta piacevole e garbata. Famiglia ediL’incontro di Luca (Andrea Lattanzi) e Toni (Giacomo Ferrara) con Emir (Ivan Franek) e sua figlia Maria (Agnese Claisse) in un viaggio verso la Serbia cambierà per sempre le loro esistenze, diventando spunto per una profonda riflessione sul senso della vita.