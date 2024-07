Amadeus Flavio Insinna e Di Martino | sta per iniziare la guerra dei quiz

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Ishow in tv non lasciano, anzi, è proprio il caso di dirlo: raddoppiano. Con l'ufficializzazione del passaggio dia La7, piazzato a fare da importante traino all'edizione delle 20 del Tg diretto da Enrico Mentana, il canale di Cairo ha preso un pezzo da 90 che ha lasciato la Rai, va detto, con polemiche aizzate più dalla stampa che da lui stesso., infatti, da buon attore anche di recente ha fatto capire la massima apertura per ruoli, ad esempio, in prossime fiction Rai. Nel frattempo, però, colui che fu il bonario capitano dei Carabinieri, spalla di Nino Frassica e Terence Hill nella serie Don Matteo, lo ritroveremo, a partire da settembre, a sostituire un altro prete catodico, non meno famoso del parroco investigatore di RaiUno.