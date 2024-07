Achille Lauro torna con Banda Kawasaki insieme a Salmo e Gemitaiz

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di giovedì 4 luglio 2024) Dopo l'annuncio della presenza in giuria a X Factor 2024,to dopo un periodo estremamente creativo negli Stati Uniti tra New York e Los Angeles con, fuori per Elektra Records / Warner Music Italy su tutte le piattaforme digitali. Un brano urban dal sound avanguardista e dal flow irresistibile energico e potente, che si distingue proprio per le sonorità internazionali, scritto dacon- attualmente impegnato con l'Hellraisers tour - e- al momento in tour con The QVC Experience - e prodotto da Gow Tribe, Danien e SixPm.Il nuovo capitolo dei tre artisti è più di un semplice brano, è un manifesto generazionale dirompente che celebra la musica come strumento di unione e di espressione dove le voci inconfondibili dei tre artisti si intrecciano perfettamente, dando vita a un'atmosfera esplosiva.