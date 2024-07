Svuotacarceri 2024 decreto legge oggi in Consiglio dei ministri | cosa prevede

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Roma, 3 luglio– Ci sarà anche lo ‘’ sul tavolo deldeiin programmaalle 17. A quanto si apprende, infatti, uncontenente misure urgenti in materia penitenziaria, penale e per l'efficienza del processo penale nonché in materia di diritto ed esecuzione civile, è tra i provvedimenti all'ordine del giorno della riunione tecnica preparatoria convocata questa mattina a Palazzo Chigi. FOTOCUSA©2016 Il problema delle carceri in Italia è noto, ne è consapevole il viceministro della Giustizia, Paolo Sisto. Che nei giorni scorsi ha dichiarato: “È evidente che nel nostro Paese esiste un problema carceri e riguarda sia i maggiorenni che i minorenni. Sappiamo che esiste un problema di strutture su cui occorre agire situazione per situazione”, le parole di Sisto, facendo cenno alle pene alternative e parlando della necessità di 'decarcerizzare’ la pena.