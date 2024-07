Stankovic al Lucerna parla il DS | Un leader! Giocatore interessante

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Aleksandarè stato ceduto in prestito dall’Inter al, che ha ufficializzato la trattativa. Il Direttore Sportivo Remo Meyer ha commentato con soddisfazione il trasferimento del calciatore. CESSIONE – L’Inter ha annunciato ufficialmente il trasferimento in prestito di Aleksandar Stankovi? all’FC. Il giovane centrocampista, figlio dell’ex campione Dejan Stankovi?, si unirà alla squadra svizzera per una stagione, con l’obiettivo di acquisire esperienza e continuità di gioco in un campionato come la Super League. Soddisfazione per il trasferimento,il Direttore Sportivo LE DICHIARAZIONI – Remo Meyer, Direttore Sportivo del, ha commentato così: «Aleksandar è un giovane, seguivamo da tempo la sua crescita.