Selvaggia Lucarelli solleva un altro caso | Alberto Ferrarini

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Si tratta del numerologo dei vip Dopo il Pandoro Gate, da giorni sul suo profilo Instagram e da oggi, 3 luglio su Il Fatto Quotidiano,ildi. Ex insegnante di scuola guida nei pressi di Treviso è però conosciuto come numerologo dei vip e mental coach.avrebbe il sostegno di diversi vip, tra cui Fedez, Beatrice Valli e Bonucci. Ovviamente le sue “prestazioni” non sono gratis: si farebbe pagare con bonifici da girare alla società americana Ticketneedle Llc. Su Il Fatto ci sono così le parole di chi lo conosceva quando era ancora un insegnante si scuola guida. «Avevo 18 anni. Le lezioni di teoria fatte da lui erano una continua scuola di vita, con lui che come nei migliori film americani teneva in mano un pallone che ti tirava addosso con forza quando voleva una risposta, o quando questa risposta la sbagliavi.