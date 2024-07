Scontri dopo Inter-Juventus | chiuse le indagini su 51 ultras nerazzurri

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale aggravata i 51dell’che lo scorso 5 febbraio, al termine della partita, lanciarono petardi, pietre e bottiglie contro la Polizia,venuta per evitare un agguato nei confronti dei tifosi avversari, in procinto di salire sull’autobus che li avrebbe riportati a Torino. I fatti causarono il ferimento di alcuni agenti e una cinquantina di Daspo. In virtù della richiesta di processo, è stata chiusa l’inchiesta da parte della Procura di Milano. Per i 51essati, si aprirà l’udienza preliminare davanti al gup di Milano. Alcuni di loro dovranno rispondere anche di lesioni nei confronti degli agenti e di aver violato i Daspo che gli erano stati inflitti. A riportarlo è l’Ansa.