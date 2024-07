Pagelle Tour de France 2024 | Mark Cavendish entra nella leggenda rimpianti per Philipsen

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 luglio 2024)QUINTA TAPPADE, voto 10 e lode:con una volata da sogno. Sembrava di rivedere il Cannonball del 2011, quando ne vinse cinque di tappe alla Grande Boucle per poi portarsi a casa il Mondiale in Danimarca. Sono passati 13 anni, lui ne ha 39, aveva già annunciato il ritiro ma ha preferito proseguire per un’altra stagione in maglia Astana Qazaqstan Team per inseguire il sogno: la vittoria è arrivata, il record di Eddy Merckx è cancellato, sono 35 alper il britannico. Jasper, voto 6,5: occasione assolutamente da sfruttare, dopo la caduta e la delusione di Torino. Il belga trova lo spazio giusto ma non riesce a rimontare, il che è tutto dire. Il vincitore della Milano-Sanremo avrà altre opportunità, ma fino ad adesso non ha convinto.