Ottaviani podio in rimonta Chiude terzo al Mugello

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Si è concluso con un meritatoin Gara 2 per Luca, quello che sembrava iniziato come un rocambolesco weekend al. Dopo la qualifica dove aveva guadagnato la seconda fila con il quinto tempo, per il pesarese la prima manche è terminata dopo il secondo giro, per un guasto tecnico, poco prima di una bandiera rossa. Ma il pilota del team Extreme Racing Service ha riportato la sua MV Agusta in griglia per la ripartenza per una magistrale seconda gara. Scattato bene, ha comunque impiegato i primi giri per scrollarsi di dosso gli avversari più lenti e ingaggiare l’inseguimento sui primi insieme al veloce Lorenzo Dalla Porta. Questa bagarre tra i due piloti italiani ha permesso a Luca di agganciare il gruppetto di testa, annullando completamente la loro fuga.