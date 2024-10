Maurizio Cifariello: dalle cene di lusso alla bancarotta fraudolenta. La procura di Genova richiede il rinvio a giudizio. (Di mercoledì 3 luglio 2024) Secondo le indagini condotte dal nucleo operativo mobile della guardia di finanza e le imputazioni dell’ufficio del pubblico ministero, Cifariello, gestore di noti locali di Genova, avrebbe distratto beni e risorse finanziarie da una società di ristorazione fallita, di cui risultava formalmente dipendente dal 2015 al 2017, danneggiando i creditori e sottraendo circa 165mila euro al fisco. Cifariello, mentre gestiva i suoi locali, avrebbe sistematicamente sottratto denaro con vari stratagemmi, sviluppando un metodo illegale soprannominato “il trucchetto del doppio pos”. I clienti pagavano con un pos non registrato al locale, ma intestato a un’altra società, la Tower Srl, il cui conto era gestito dallo stesso Cifariello. Questo stratagemma avrebbe fruttato 98mila euro tramite 485 pagamenti elettronici. Leggi tutta la notizia su Citypescara.com (Di mercoledì 3 luglio 2024) Secondo le indagini condotte dal nucleo operativo mobile della guardia di finanza e le imputazioni dell’ufficio del pubblico ministero,, gestore di noti locali di, avrebbe distratto beni e risorse finanziarie da una società di ristorazione fallita, di cui risultava formalmente dipendente dal 2015 al 2017, danneggiando i creditori e sottraendo circa 165mila euro al fisco., mentre gestiva i suoi locali, avrebbe sistematicamente sottratto denaro con vari stratagemmi, sviluppando un metodo illegale soprannominato “il trucchetto del doppio pos”. I clienti pagavano con un pos non registrato al locale, ma intestato a un’altra società, la Tower Srl, il cui conto era gestito dallo stesso. Questo stratagemma avrebbe fruttato 98mila euro tramite 485 pagamenti elettronici.

Non contento, avrebbe anche venduto beni aziendali simulando cessioni a terzi ignari o a società inesistenti, ottenendo oltre 2mila euro per una friggitrice e un bollitore, e 3mila euro per un forno da cucina.