Maternità surrogata via libera di corsa in commissione al Senato Protesta delle opposizioni | Obbrobrio giuridico

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) ViadellaGiustizia delal disegno di legge che introduce il reato universale di. Concluso l’esame degli emendamenti e le dichiarazioni di voto, i gruppi hanno dato il mandato al relatore per l’approdo in Aula. A favore il centrodestra, contrarie tutte le. Il provvedimento, che porta la firma di Fratelli d’Italia e fortemente voluto dalla stessa presidente del Consiglio Giorgia Meloni, è stato approvato alla Camera il 26 luglio 2023.no i dem. “E’ francamente inaccettabile”, ha dichirato ilre Pd Alfredo Bazoli al termine della seduta, “che si facciano le corse per approvare inun provvedimento che non è neanche calendarizzato per l’Aula e ci sia il totale silenzio, da parte dei presidenti di, sul fine vita che invece è in calendario per l’aula il 17 settembre.