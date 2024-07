La città di Arezzo torna al centro del panorama coreutico con il campus InDanza&InArte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024), 3 luglio 2024 – Ladialdelcon ilInDanza&InArte. La dodicesima edizione dell’evento è in programma da sabato 20 a domenica 28 luglio e riunirà decine di allievi e allieve di tutta la penisola per una settimana intensiva di lezioni che, tenute da docenti di spessore internazionale, saranno finalizzate a gettare le basi per una futura carriera professionale. InDanza&InArte è organizzato dall’associazione culturale Progetti Per La Danza e proporrà un format ormai consolidato per valorizzare e sostenere la crescita dei giovani talenti del mondo del balletto che, da quest’anno, sarà arricchito da un variegato calendario di spettacoli ospitati in diverse location quali la Fortezza Medicea o il Museo d’Arte Medievale e Moderna.