Israele contro Hezbollah il Libano sarà la nuova Gaza?

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Non c’è rischio o trattative che tenga:è intenzionato a far fuori tutti i nemici che la circondano. E mentre è ancora impegnato da quasi nove mesiHamas nella Striscia di, ingaggia combattimenti sempre più violenti e serrati anche. Ilsembra così destinato a diventare il prossimo teatro dell’allargamento del conflitto mediorientale. Al netto di tutti i giganteschi rischi che ne conseguono, dall’Iran che paventa “l’inferno in terra” in caso di attacco israeliano alla potenza dell’esercito delle milizie sciite libanesi, almeno 10 volte maggiore rispetto a quella dei fondamentalisti palestinesi.simula un attacco infa sul serio e non manca occasione di sbandierarlo al mondo intero.