Il premierato e non solo I compromessi necessari secondo Monti

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Al direttore - E’ gravissimo che la Corte suprema degli Stati Uniti copra il fallito golpe di Trump. Negli Stati Uniti ci sono gravi rischi per la democrazia. Trump ha per modello Orbán ed Erdogan. Ciò avviene anche per l’idiozia dei democratici americani che non si sono posti tempestivamente il problema Biden. Ma l’idiozia regna sovrana anche in Italia fra i centristi e la sinistra. Al centro Calenda si è assunto la responsabilità di buttare al macero l’8 per cento suo e di altri come Renzi e la Bonino. Adesso sempre Calenda, essendosi cacciato in un cul de sac, si accinge a fare il centrino di copertura nei confronti della Schlein e di Fratoianni. Quanto alla Schlein ha detto cose giuste sui nazisti nascosti nei sottoscala dei giovani di FdI.