Giancarlo Galan avvia l’iter per riavere il vitalizio di 2 500 euro lordi al mese decurtato solo di un quinto per risarcire l’erario

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Dalle parole ai fatti. L’ex governatore del Venetoaveva annunciato tempo fa, come riportato da ilfattoquotidiano.it, che si sarebbe rivolto alla Regione per ottenere il pagamento delche gli era cancellato per pagare i suoi debiti con, a seguito dello scandalo Mose., che dopo essere stato arrestato nell’estate 2014, aveva patteggiato due anni e dieci mesi per corruzione, aveva appreso con stupore che un suo ex assessore, Renato Chisso, pure lui finito sotto inchiesta e poi uscito dal carcere a seguito di patteggiamento, era riuscito a veder riconosciuto il proprio diritto a ricevere i quattro quinti del. Il Tribunale di Venezia aveva stabilito che doveva lasciarneunallo Stato per il pagamento dei debiti, considerando che l’emolumento è a tutti gli effetti equiparato a una pensione.