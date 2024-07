Giacomo Bozzoli è latitante | la fuga all’estero in Maserati con la moglie e il figlio

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 3 luglio 2024)è ufficialmente un. Il 39enne bresciano, condannato in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio dello zio, ha fatto perdere le sue tracce da una decina di giorni. L’ultimo accesso a WhatsApp risale alle 3.30 della notte fra domenica 23 e lunedì 24 giugno. Secondo fonti investigative citate dalla Rai, l’uomo sarebbe scappato a bordo di unain un paese confinante con l’Italia insieme allaAntonella Colossi e aldi 9 anni. Gli inquirenti hanno firmato un mandato di cattura internazionale e sarebbero in corso tentativi per convincerlo a tornare. “Qualunque cosa abbia architettato per avere un futuro da uomo libero, la vedo complicata”, ha dichiarato uno degli investigatori intervistato dal Corriere della Sera.