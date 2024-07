Getto pericoloso di cose | a processo per aver eiaculato addosso alla vicina dal balcone

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Una vicenda surreale e, a tratti folle, eppure è accaduta. I fatti risalgono al 3 agosto del 2023, ma sono balzati solo oracronaca locale di Perugia perché il “colpevole” si è presentato al Tribunale penale del capoluogo della regione umbra con l’accusa di “di”, dove qualche cronista ha allungato l’orecchio e ha trascritto il fatto. Come riporta Perugia Today, un 42enne italiano è finito davanti al giudice perpreso di mira, letteralmente una condomina. Il protagonista della vicenda è stato “raggiunto da un decreto penale di condanna con pena pecuniaria”. In quel giorno afoso di agosto, l’uomo ha visto che la donna stava cercando le chiavi per entrare nel portone. Preso da una vampata di calore improvviso ha iniziato a masturbarsi.