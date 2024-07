Calcio | nessun passo indietro Buffon resta Capo Delegazione della Nazionale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 luglio 2024). GianluigirimarràItaliana di. La notizia è arrivata nel pomeriggio di oggi, mercoledì 3 luglio, attraverso un comunicato diramato dalla FIGC. Dopo la terrificante debacle con la Svizzera, le strade tra la compagine azzurra e l’ex portierone sembravano destinate a separarsi. Tuttavia proprio nella giornata odierna, a seguito di un incontro con il Presidente Gravina, il Campione del Mondo 2006 ha prolungato il suo contratto, scacciando così tutte le indiscrezioni degli ultimi giorni, legate a dei possibili dissidi con il CT Luciano Spalletti. “Gigi è una risorsa straordinaria per la FIGC e per la– ha detto il Presidente Gravina – si è calato nel nuovo ruolo con grande disponibilità e professionalità, lo ringrazio per aver fortemente voluto continuare a dare il suo contributo alla causa azzurra.