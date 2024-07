A Wimbledon è già derby la sfida Sinner-Berrettini divide i tifosi italiani 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 3 luglio 2024) AGI - L'Italia del tennis, mai così forte soprattutto in campo maschile, scende in campo oggi divisa in due. Nelin programma come terzo incontro sul centrale diquantomai precoce a causa della posizione in classifica del campione romano, precipitato in 59esima posizione dopo un lungo stop - isiranno tra chi vuole vedere Jannikconsolidare la sua leggenda e andare avanti a vincere, ovviamente primo italiano di sempre, il torneo più prestigioso del mondo. E chi invece sogna di rivedere il 28enne romano ai fasti di tre anni fa quando, primo italiano di sempre, giunse in finale asconfitto solo da sua maestà Djokovic.arriva al secondo turno dopo aver battuto, faticando un po' più del previsto, lo specialista tedesco Yannick Hanfmann superato in quattro set.