500 persone in Piazza Ognissanti a Firenze per la cena a favore dell’Att

(Di mercoledì 3 luglio 2024), 3 luglio 2024 - Ieri, 2 luglio, lafiorentina diha ospitato la "sotto le Stelle" organizzata dall’Associazione Borgdell’Associazione Tumori Toscana. Più di 500, si legge in una nota, hanno risposto, con grande entusiasmo e partecipazione, all’appello per sostenere i malati di tumore curati a casa gratuitamente dall’Att. A fare gli onori di casa Fabrizio Carabba, presidente dell’Associazione Borg, insieme a Giuseppe Spinelli, presidente. Per l’occasione Sara Funaro, sindaca di, ha portato il suo saluto a tutta la. Presenti fra gli altri anche Stefania Saccardi, vicepresidente della Regione Toscana, Giovanni Francesco Adamo, comandante dell’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche e Guillaume Rousson, console generale di Francia a