Wimbledon Darderi rimonta Choinski e trionfa al quinto Sarà derby con Musetti

(Di martedì 2 luglio 2024) Ciun altroazzurro al secondo turno di2024. Oltre a quello tra Jannik Sinner e Matteo Berrettini, anche Lorenzoe Lucianoincroceranno i loro destini sull’erba londinese. Perè anche la prima vittoria della carriera ai Championships in quella che è anche la sua prima partecipazione nel tabellone principale dello Slam londinese. Un successo soffertissimo e arrivato incontro il britannico Janal termine di una battaglia di cinque set con il punteggio di 7-5 4-6 2-6 7-5 6-2 dopo oltre tre ore e mezza di gioco, senza contare le pause per la pioggia.ha chiuso la partita con 17 ace, ma anche con 8 doppi falli. L’azzurro ha avuto addirittura ventidue palle break in suo favore, ma ne ha sfruttate solo sei.