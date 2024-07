Wimbledon 2024 Mattia Bellucci cede al quinto set a Ben Shelton nel match delle interruzioni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 luglio 2024) Un vero peccato per. Il n.148 del mondo devere a Ben(n.14 ATP) nella partita valida per il primo turno del torneo di. Ilquello sul campo-18. Ieri l’oscurità non ha sorriso al nostro portacolori perché, in vantaggio di due set a uno (6-4 3-6 6-3), aveva dalla sua l’inerzia e avrebbe potuto completare l’opera. Le cose sono andate diversamente e la versione odierna diera molto più centrata al servizio e meno fallosa in generale. Di conseguenza, lo statunitense si è aggiudicato le frazioni disputate quest’oggi, con la pioggia che ha disturbato prima e durante il confronto, sullo score 6-3 6-4. Nel prossimo turno, il mancino degli States affronterà il sudafricano Lloyd Harris.