Vuoi promuovere il tuo evento o il tuo locale su Roma?

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di martedì 2 luglio 2024) Funweekè la soluzione ideale per aumentare la visibilità del tuoe attirare pubblico e nuovi clienti! Cosa offriamo: Lancio newsletter: Invieremo il tuoa migliaia di iscritti alla nostra newsletter, persone interessate a scoprire le ultime novità e i migliori posti da visitare a. Pubblicazione post su Facebook: Creeremo un post accattivante sulla nostra pagina Facebook, con foto, descrizione e link al tuo sito web o pagina social. La nostra pagina ha una grande community di follower attivi e interessati a tutto ciò che riguarda. Visibilità sul sito: Il tuosarà presente sul nostro sito web, in una sezione dedicata a chi cerca idee per divertirsi a. Il nostro sito è ben indicizzato sui motori di ricerca e riceve migliaia di visite ogni mese.