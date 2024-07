Traffico Roma del 02-07-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 2 luglio 2024) sul grande raccordo anulare i code per incidente lungo la carreggiata interna tra le uscite Casilina e Ardeatina sulla tangenziale e si sta in coda tra l'uscita per mettersi sulla via Nomentana & via Salaria direzione stadio è sempre sulla tangenziale ricordiamo che è chiusa in direzione del Foro Italico l'uscita Casilina verso via del Pigneto chiuso anche l'ingresso in tangenziale da via Prenestina per le due direzioni sul tratto Urbano della A24L'Aquila rallentamenti e code pertra l'uscita di Tor Cervara e la tangenziale est aNordin coda lungo la via Flaminia tra l'albero e due ponti come anche sulla via Salaria con le code tra Villa Spada e la tangenziale a causa di una fuga di gas in via Trionfale all'altezza della Stazione Ottavia per motivi di sicurezza disposta la chiusura stradale tra via Casal del Marmo è l'ingresso con il raccordo anulare In entrambe le direzioni