Sinner e Berrettini il clamoroso video rubato a Wimbledon | Spalletti sveglia! | Guarda

(Di martedì 2 luglio 2024) "sveja!". C'è una Italia che brilla e che dà spettacolo e purtroppo per gli appassionati di calcio non è quella del ct Luciano. Dopo che la Nazionale è uscita mestamente di scena dagli Europei in Germania, aè iniziato il torneo più prestigioso della stagione del tennis e Jannike Matteohanno subito messo le cose in chiaro. Il 22enne di San Candido, numero 1 al mondo, ha superato in quattro set l'ostico tedesco Hanfmann e ora se la vedrà proprio con l'amico romano, che al primo turno ha avuto la meglio dell'ungherese Fucsovics (e del mal di schiena), anche lui per 3 set a 1. Al secondo turno ora sarà un derby tutto italiano: peccato, perché condizione fisica permettendo entrambi avrebbero potuto coltivare grandi ambizioni.