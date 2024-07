Salame ritirato dal mercato per rischio salmonella i lotti interessati

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 2 luglio 2024) Il Ministero della Salute lancia l’allarme per possibilediin unvenduto nei supermercati italiani. Dopo alcuni controlli, infatti, è emersa la possibile tossinfezione alimentare che ha portato il dicastero, così come l’azienda produttrice, a pubblicare una nota di richiamo per non far consumare il prodotto. Si tratta di diversi formati dimantovano del Salumificio Cattini Srl di Mantova., iA esseredal richiamo emanato sul sito del Ministero della Salute è ildel Salumificio Cattini srl, con sede in viale Zonta 43/A a Suzzara, in provincia di Mantova. Ai clienti che hanno acquistato ilè richiesta l’attenzione a tutti quelli che riportano come marchio di identificazione dello stabilimento IT 1254 LOA, quello legato appunto all’azienda mantovana.